Министр транспорта Литвы написал заявление об отставке из-за ситуации с "Беларуськалием"

ВИЛЬНЮС, 13 декабря. /ТАСС/. Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил в понедельник, что подал премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий".

"Вчера отправил [заявление], но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой", - сказал он агентству BNS.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 10 декабря направил премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке. За день до этого Ландсбергис и Скуодис заявили, что намерены подать в отставку, если подтвердится, что белорусская компания "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания "Летувос гележинкеляй" заявляла 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть-девять составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.