Бизнес-омбудсмен Москвы предложила ввести специальный налоговый режим для сферы фитнеса

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила ввести специальный налоговый режим для сферы фитнеса и красоты. Об этом ТАСС сообщила столичный бизнес-омбудсмен .

"Ввести специальный налоговый режим "трудовых налогов" (НДФЛ, отчисления в фонды) для человекоемких отраслей - фитнес, спорт и бьюти. Значительная доля расходов в этих отраслях приходится на оплату труда. Данная мера выведет бизнес из тени и даст значительный положительный эффект для бюджета", - сказала Минеева в ходе рабочей поездки в Ташкент.

Она отметила, что данная инициатива требует поддержки на федеральном уровне. Минеева предложила рассмотреть ее, в том числе, институту уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.