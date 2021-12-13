Кабмин выделит еще около 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно около 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Чтобы не сбавлять темп развития отрасли, принято решение выделить еще около 10 млрд рублей. Средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что ранее на текущий год было предусмотрено около 80 млрд рублей на эти цели. Аграрии реализуют целый ряд проектов за счет программы льготных кредитов, эти средства необходимы переработчикам и производителям сельхозпродукции для закупки нужной техники и оборудования, снижения расходов на перевозку и другие цели, указал премьер.

"Рассчитываем, что дополнительная помощь позволит обеспечить субсидирование в общей сложности порядка 30 тыс. льготных кредитов нашим аграриям. У них не должно возникать проблем с финансированием, иначе нарушится производственный цикл", - добавил глава кабмина.

Мишустин также обратил внимание, что укрепление отрасли важно не только для внутреннего рынка, насыщения его качественными и доступными продуктами питания, но и для развития сферы внешней торговли.