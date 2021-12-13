Сбер и ГПБ профинасируют экомодернизацию Омского НПЗ "Газпром нефти"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сбер и Газпромбанк (ГПБ) выдадут компании "Газпром нефть" по 15 млрд рублей в виде "зеленого" кредита для модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода. Об этом говорится в пресс-релизе Сбера.

Сбер предоставит "зеленый" кредит на сумму 15 млрд рублей компании "Газпром нефть". Средства будут направлены на экологическую модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода. Общий объем финансирования проекта составит 30 млрд рублей - еще одним кредитором выступит Газпромбанк, который также предоставит 15 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Ключевой экологический проект "Газпром нефти" на Омском НПЗ - строительство очистных сооружений "Биосфера". Он входит в план мероприятий федерального проекта "Чистый воздух", уточняется в пресс-релизе. Ожидается, что многоступенчатая система очистки комплекса позволит повысить эффективность очистки воды до 99,9%, в два раза снизит водопотребление и сократит нагрузку на городские очистные сооружения.

О "зеленом" финансировании

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.