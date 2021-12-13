Экспорт легковых машин из России в январе - октябре вырос на 42,3%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе - октябре 2021 года увеличился на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 73,2 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ составил $1,159 млрд (+50,1%).

При этом в октябре экспорт легковых машин снизился на 13,6% по сравнению с сентябрем текущего года и составил 6,8 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $97,4 млн (-24,4% к сентябрю).

Экспорт грузовых автомобилей из РФ в январе - октябре 2021 года вырос на 11,5%, до 10,5 тыс. штук. В стоимостном выражении продажи увеличились на 10,5% и составили $272,6 млн.

Отмечается, что в октябре экспорт грузовых автомобилей из РФ увеличился на 30,8% по сравнению с сентябрем 2021 года, до 1,3 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $32,8 млн (+45,5% к сентябрю).

Импорт автомобилей

Объем импорта легковых автомобилей в РФ в январе - октябре 2021 года вырос на 55,5% в годовом выражении, до 288,3 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт составил $6,7 млрд (+64,5%).

Непосредственно в октябре импорт легковых машин составил 26,6 тыс. штук (-1,6% к сентябрю). В стоимостном выражении показатель составил $627,2 млн (-1,7% к сентябрю).

Импорт грузовых автомобилей в РФ январе - октябре 2021 года вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,3 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель увеличился более чем в 3 раза, до $1,869 млрд.

Импорт грузовых автомобилей в октябре вырос на 13,1% по сравнению с сентябрем, до 3,1 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $203,4 млн (-8,1% к сентябрю).