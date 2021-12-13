Россия снизила экспорт бензина за 10 месяцев на 26,1%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Нефтяные компании России сократили объем экспорта бензина в январе - октябре 2021 года на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,796 млн тонн. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 8,4% - до $2,108 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В то же время в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем доходы от экспорта выросли на 47,5% - до $192,5 млн, а физические объемы - на 35,4%, до 258,7 тыс. тонн.

Всего доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе - октябре увеличились на 47,8% - до $55,596 млрд, при этом физический объем экспорта топлива за отчетный период вырос на 2,4% - до 119,4 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизельного топлива за десять месяцев текущего года выросли на 24,7% - до $20,7 млрд, а объем поставок снизился на 8,5% - до 41 млн тонн.