Доходы России от экспорта электроэнергии за 10 месяцев выросли в 2,4 раза

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Доходы России от экспорта электроэнергии в январе - октябре 2021 года составили $937,2 млн, что в 2,4 раза больше, чем за десять месяцев 2020 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом экспортные доходы в октябре 2021 года увеличились в годовом выражении в 2,6 раза, до $133,6 млн.

За январь - октябрь 2021 года Россия импортировала электроэнергию на сумму $21,6 млн, что на 14,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года, а в октябре - на $2,5 млн (на 31,6% больше, чем годом ранее).