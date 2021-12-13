Экспорт российского алюминия за 10 месяцев вырос вдвое

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в январе - октябре 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $6,569 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом в натуральном выражении экспорт необработанного алюминия составил 3,256 млн тонн против 2,083 млн тонн годом ранее.

Доходы России от экспорта рафинированной меди и необработанных медных сплавов за десять месяцев выросли в годовом выражении на 17,9%, до $3,62 млрд. В натуральном выражении экспорт товаров этой категории снизился на 19,5%, до 438,5 тыс. тонн.

В то же время РФ экспортировала 45 тыс. тонн необработанного никеля, что на 52,5% ниже, чем годом ранее, а доходы от экспорта упали на 34,5%, до $788,3 млн.

Согласно данным ФТС, в октябре 2021 года экспорт алюминия составил 137,5 тыс. тонн (снижение на 31,7% к октябрю 2020 года), меди и сплавов - 1,7 тыс. тонн (в 20,5 раза меньше, чем годом ранее). При этом Россия в октябре не экспортировала никель, тогда как в октябре 2020 года поставки этого металла за рубеж составил 9 тыс. тонн.

Экспорт плоского проката

Объем экспорта российского плоского проката из железа и нелегированной стали в денежном выражении в октябре 2021 года увеличился на 6,8% по сравнению с сентябрем и составил $822,4 млн.

В натуральном выражении экспорт проката вырос на 11,4%, до 867,5 тыс. тонн.

За 10 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении - до $6,24 млрд, в натуральном выражении рост составил 15,1%, до 7,34 млн тонн.

Полуфабрикаты

Экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в денежном выражении в октябре сократился на 55,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до $464,9 млн, в натуральном выражении - на 53,9%, до 671 тыс. тонн.

За 10 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции вырос на 95,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении, до $7,87 млрд и на 19,4% в натуральном выражении, до 13,1 млн тонн.

Чугун

Экспорт передельного и зеркального чугуна в чушках, болванках или прочих первичных формах в денежном выражении в октябре более чем удвоился по сравнению с предыдущим месяцем как в денежном, так и в натуральном выражении, до $157,6 млн и 260,7 тыс. тонн, соответственно.

За 10 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции вырос на 64,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении, до $1,62 млрд, в натуральном выражении - на 1,3%, до 3,24 млн тонн.

Железная руда

Экспорт железных руд и концентратов, включая обожженный пирит, в октябре увеличился на 10,2% по сравнению с предыдущим месяцем в денежном выражении - до $348,9 млн, в натуральном выражении на 12,5% - до 2,05 млн тонн.

За 10 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции вырос на 88,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении, до $2,89 млрд и сократился на 7,5% в натуральном выражении, до 19,6 млн тонн.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.