Доходы компаний от экспорта СПГ из России за 10 месяцев выросли на 4,1%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - октябре 2021 года увеличились на 4,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до $6,23 млрд. Это следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 4,4% и составил 59,6 млн куб. метров в сжиженном состоянии. По информации источников ТАСС в отрасли, данные ФТС по экспорту СПГ имеют временной лаг приблизительно в три месяца.

В октябре 2021 года, по данным ФТС, экспорт СПГ составил 6,3 млн куб. м в сжиженном состоянии, что на 50,3% выше, чем в сентябре. Доходы от экспорта СПГ в октябре выросли на 86,4% - до $939,5 млн.

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

Доходы от экспорта нефти

Россия в январе - октябре 2021 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $88,757 млрд.

Физический объем экспорта российской нефти за этот период 2021 года сократился на 4,7% - до 191,22 млн тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

При этом экспорт нефти в октябре по отношению к сентябрю в денежном выражении увеличился на 8,7% - до $10,85 млрд, а в натуральном выражении - на 1,7%, до 19,837 млн тонн.