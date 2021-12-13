El Pais: Брюссель предложит план по совместным закупкам газа в ЕС

МАДРИД, 13 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) предложит на этой неделе план, предусматривающий возможность для государств - членов ЕС на добровольной основе совместно закупать газ. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на источники.

По ее информации, инициатива ЕК предусматривает создание стратегических резервов топлива и возможность для входящих в состав сообщества стран совместно закупать газ. Цель предложения состоит в том, чтобы государства - члены Евросоюза могли противостоять кризисным ситуациям, таким как нехватка топлива или резкий рост цен на него.

Ожидается, что инициатива будет представлена ЕК во вторник. Согласно задумке, страны, которые того пожелают, смогут задействовать план по совместным закупкам газа, а затем направить топливо в стратегические резервы. Каждое государство сможет хранить приобретенный газ на своей территории или в другой стране.

Этой осенью в Европе разразился энергетический кризис, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Цены впоследствии почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.