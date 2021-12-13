Спрос на туры по России может вырасти на 20% благодаря запуску туристического кешбэка

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спрос на путешествия по России благодаря запуску нового этапа туристического кешбэка может вырасти на 20%, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"До 18 января, до начала продаж мы ничего пока не сможем сказать о динамике и как это пойдет, но то, что все предыдущие акции показывали рост спроса в низкий сезон примерно на 20% относительно аналогичного периода предыдущего года, когда не было кешбэка, я думаю, что эта тенденция сохранится", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что программа кешбэка показала свою эффективность, особенно в низкий сезон.

По информации Ростуризма, новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, в октябре следующего года также запланирован осенний этап программы.