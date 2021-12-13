Мишустин утвердил выделение еще 9,5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 9,5 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Это поможет просубсидировать не менее 28,8 тыс. льготных кредитов", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель правительства ранее в понедельник на совещании с вице-премьерами, средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. "Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России. Источником средств станет резервный фонд правительства", - отметили в пресс-службе.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В рамках нее сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный - от 2 до 15 лет. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.