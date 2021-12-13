Стоимость туров в Турцию на новогодние праздники выросла на 15-20% по сравнению с ноябрем

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Цены на поездки в Турцию на новогодние праздники выросли минимум на 15-20% по сравнению с ноябрем, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас такая же цена примерно, как была на ноябрьские праздники, когда были объявлены нерабочие дни, и это подстегнуло спрос просто мгновенно, и, естественно, цены выросли тогда. То есть после ноябрьских праздников Турция стоила порядка 30 тыс. рублей на человека. Рост на 15-20% точно есть минимум", - сказала Ломидзе.

По ее словам, средняя стоимость туров в Турцию на Новый год составляет от 45-50 тыс. рублей на человека с размещением в четырех- и пятизвездочных гостиницах с подогреваемым бассейном, что сопоставимо с ценами на туры в Египет. Однако в Египте, в отличие от Турции, можно купаться в море зимой, что объясняет лидерство этого направления по спросу на новогодние праздники. Турция же занимает второе место.

Эксперт отметила, что стоимость "новогодних" туров в Египет в три раза выше, чем сейчас. Если в настоящий момент туда можно отправиться на неделю за 15 тыс. рублей на человека, то в новогодние праздники стоимость таких путевок стартует от 45 тыс. рублей.