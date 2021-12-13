Правительство одобрило проект соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, отслеживание перевозок на территориях стран ЕАЭС осуществляет национальный оператор государства-члена, на территории которого начинается такое отслеживание. Для отслеживания перевозок на территориях ЕАЭС могут применяться навигационные пломбы, наложенные за пределами ЕАЭС, при этом зарегистрированные в информационных системах национальных операторов и отвечающие требованиям, определяемым Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Отмечается, что одна пломба используется на всем пути следования объекта по территориям стран ЕАЭС или до места вывоза объекта с таможенной территории союза. Активация и деактивация навигационных пломб осуществляется национальным оператором, а если пломба применяется по решению контролирующего органа, то с разрешения такого органа. Кроме того, навигационные пломбы, зарегистрированные в данных системах, могут применяться на территориях всех государств ЕАЭС независимо от того, национальный оператор какого государства-члена союза будет осуществлять отслеживание перевозки. При этом количество пломб определяется из количества грузовых отсеков транспортного средства (контейнера), в которых находятся объекты отслеживания.

Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает принятие в ЕАЭС документа об электронных навигационных пломбах. Глава государства отметил, что использование таких пломб повысит транспарентность таможенных операций, позитивно скажется на развитии транспортных услуг на территории ЕАЭС и сделает более привлекательными транспортные маршруты для транзитной перевозки грузов между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.