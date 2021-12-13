Заявки трех компаний одобрили для размещения на площадке ОЭЗ "Титановая долина" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" одобрил заявки трех компаний на размещение производств на площадке "Уктус" под Екатеринбургом. Объем инвестиций в проекты составляет более 1,2 млрд рублей, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"Экспертный совет особой экономической зоны "Титановая долина" одобрил три проекта для размещения на площадке "Уктус" с объемом инвестиций более 1,27 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметила министр инвестиций и развития области Виктория Казакова, строительство производственных корпусов намерены начать в 2022 году. Планируется создать более 200 рабочих мест. В числе одобренных проектов - завод по производству оборудования для переработки газа и газового конденсата "Объединенной нефтегазовой группы". Производство займет участок почти в 3,6 га, инвестиции в проект составят 1 млрд рублей.

Также компания "Аспект Медикал" планирует занять участок площадью 0,67 га, где будет выпускать, в частности, наборы для сборки аппаратов ИВЛ. Инвестиции составят почти 137 млн рублей. Проект усилит медицинскую специализацию площадки "Уктус".

Компания "Исеть-инжиниринг" планирует создать предприятие по выпуску авиационных трубопроводов. Основным потребителем продукции станет действующий резидент - Уральский завод гражданской авиации. Будущее производство закроет потребность завода в одном из ключевых элементов производственной цепочки. Инвестиции в проект составят 121,5 млн рублей.

"Размещение на площадке "Уктус" еще одного производителя авиакомпонентов будет способствовать не только налаживанию кооперационных связей между нашими резидентами, но и развитию всей авиастроительной отрасли Свердловской области", - отметил генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Андрей Антипов.

О территории

"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до 2 класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. Она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.