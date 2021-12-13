МЭР РФ: двойной НДС для интернет-площадок из РФ в Казахстане не соответствует праву ЕАЭС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Двойное налогообложение товаров российских интернет-ретейлеров в Казахстане, вступающее в силу с 2022 года, не соответствует правовым нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в рамках 8-й ежегодной конференции Американской торговой палаты в России (AmCham) и Американо-российского делового совета (USRBC) с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

"Этот вопрос [двойного налогообложения] на повестке дня стоит, он очень активно дискутируется. Я принимал участие в заседании коллегии [ЕЭК] на прошлой недели, которая была посвящена именно этой истории. Российская Федерация подчеркивала свою приверженность соответствию нашего [юридического] права праву союза. Есть у нас дискуссии с нашими казахстанскими партнерами о том, насколько те новации, которые планируются к вступлению в силу, соответствуют праву союза. Мы настаиваем на том, что они этому праву не соответствуют, и об этом говорим", - сказал Вольвач, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы МЭР добавил, что коллегия ЕЭК приняла определенное решение по данному вопросу, не уточнив деталей. Он также отметил, что при необходимости Россия задействует "весь спектр возможных процессуальных действий" на площадке ЕЭК. Такая работа уже активно ведется, в том числе и "с подачи бизнеса", пояснил Вольвач.

"К сожалению, не очень много времени осталось до начала функционирования новых режимов, во всяком случае в Казахстане. Но мы все-таки настаиваем на том, что принцип недопустимости двойного налогообложения, даже в части косвенных налогов, должен безусловно соблюдаться. Если мы будем фиксировать его нарушения, мы, конечно, должны будем каким-то образом реагировать, его не допускать", - резюмировал замминистра.

При этом он выразил уверенность в том, что ЕАЭС, как зрелая международная организация, сможет стать площадкой для выработки оптимальных решений по этому вопросу.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором попросила содействия в решении проблемы с двойным налоогобложением в Казахстане и Белоруссии (текст письма имеется в распоряжении ТАСС). С 1 января 2022 году в Республике Казахстан и с 1 июля 2022 года в Республике Беларусь вводятся нормы, обязывающие российские интернет-площадки уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) со всех трансграничных покупок. Так, компании, реализующие товары на территории этих стран, будут вынуждены платить НДС дважды: 20% НДС в России и в дополнение 12% или 20% в Казахстане и Белоруссии соответственно, отмечается в документе.