В Google отметили рост в два раза за год количества запросов на удаленные вакансии в РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Количество запросов со словами "вакансии удаленно" у россиян в 2021 году увеличилось на 100% по сравнению с прошлым годом. Это следует из исследования компании Google, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В России в два раза (на 100%) увеличилось количество запросов со словами "вакансии удаленно" по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании.

Кроме того, на 40% выросло число запросов со словами "эко френдли" (с англ. eco friendly - экологически безвредный) в России, на 50% чаще пользователи запрашивали "витамин D", а также увеличилось на 30% количество запросов со словами "крючком для начинающих" по сравнению с прошлым годом.

Аналитики отметили увеличение поисковых запросов со словами "платье на свадьбу" на 60% в РФ, а во всем мире - на 50% по сравнению с прошлым годом. Также в России на треть увеличилось количество запросов со словами "ресторан в Москве" по сравнению с прошлым годом.

О потребительских трендах в мире

В компании отметили рост на 70% по сравнению с 2020 годом числа поисковых запросов order food delivery (с англ. "доставка еды").

Также зафиксировано увеличение в два раза поиска по словам getaways near me ("отдых рядом со мной") и sunscreen for face ("солнцезащитный крем для лица"). В шесть раз подскочил интерес к заграничным поездкам (international travel).

В исследовании отмечается мировой тренд на запросы, связанные с экологией: на 30% больше запросов с разными вариантами слова sustainability ("устойчивость"), в два раза чаще людей интересовала возможность безвозмездно оказывать помощь (запрос volunteer opportunities near ("волонтерство рядом") и donation centers near me ("центр помощи рядом со мной")). Также пользователи поисковой системы Google стали чаще интересоваться рисованием для начинающих (painting for beginners, на 50%) и играми с друзьями (games with friends, на 70%), и в два раза участились запросы со словами special birthday wishes ("особые пожелания на день рождения").

Кроме того, с развитием гибридной рабочей среды пользователи стали чаще искать способы улучшения домашней обстановки, в результате в два раза с прошлого года выросли запросы на yard landscaping ideas ("идеи озеленения двора"), на 400% - запросов со словами budget small bathroom ("бюджетные идеи для небольших ванных").

Аналитики также отметили рост с апреля по июнь во всем мире запросов со словами how to write a resignation letter ("как написать заявление об увольнении") и на 200% - запросов со словами calculator for home loan ("ипотечный калькулятор") по сравнению с периодом с августа по октябрь прошлого года.

Об исследовании

Компания проанализировала данные англоязычного сегмента сети по всему миру. Все поисковые запросы, если не указано иное, проанализированы в период 1 сентября 2019 г. - 1 августа 2021 года. Поисковые запросы со словами calculator for home loan сравнивались за периоды: 3 августа 2021 г. - 1 октября 2021 г. и 3 августа 2020 г. - 1 октября 2020 г. Поисковые запросы со словами how to write a resignation letter сравнивались за периоды: 27 апреля 2021 г. - 25 июня 2021 г. и 27 апреля 2020 г. - 25 июня 2020 г.

По России сравнивались результаты сентября 2020 г. - августа 2021 г. с сентябрем 2019 г. - августом 2020 г.