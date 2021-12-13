"Уральские авиалинии" с 29 декабря откроют прямые рейсы из Калуги в Баку

КАЛУГА, 13 декабря. /ТАСС/. Компания "Уральские авиалинии" открывает прямые авиарейсы из Калуги в Баку (Азербайджан) с 29 декабря 2021 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажи билетов на прямые рейсы из Калуги в Баку (Азербайджан). Перелеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 кресел", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского введен в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час. Аэропорт с начала 2021 года обслужил 200 тыс. пассажиров, что более чем на 70% превышает объемы 2020 и 2019 годов. На данный момент выполняются рейсы по 17 направлениям, в том числе по семи международным, включая полеты в Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Минск, Ош, Худжанд, Куляб. В планах на 2022 год - открытие прямых рейсов в Мурманск, Астрахань, Новый Уренгой и Салехард.