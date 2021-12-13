Минтранс предложил отложить оснащение городских автобусов тахографами до 2023 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил отложить обязательное оснащение тахографами (предназначены для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа) автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, до 1 марта 2023 года. Соответствующий проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минтрансом РФ подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации <...>, предусматривающий перенос отлагательного срока оснащения транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на 1 марта 2023 года", - говорится в документе.

Ранее предполагалось, что оснащение тахографами городских автобусов будет обязательным с 1 января 2022 года.

"В связи с принятием ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, наблюдалось значительное снижение пассажиропотока на маршрутах регулярных городских перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. При этом в настоящее время пассажиропоток на указанном виде транспорта в полном объеме не восстановлен до состояния доэпидемиологической ситуации", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Как следует из документа, в Минтранс и правительство РФ поступают обращения перевозчиков, Союза транспортников России и глав регионов РФ, свидетельствующие о том, что выполнение обязанности оснащения тахографами предприятий городского пассажирского транспорта повлечет дополнительную финансовую нагрузку на автотранспортные предприятия уже находящиеся в тяжелом финансовом положении в связи с низким транспортным спросом.

"Положительные тенденции роста количества перевезенных пассажиров в совокупности с вакцинацией населения дают основания полагать, что к декабрю 2022 года транспортный спрос достигнет значений 2019 года. Также при достижении прогнозируемых показателей потребуется дополнительное время на планомерное оснащение", - говорится в пояснительной записке.

Реализация указанного решения коснется около 95 тыс. автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, и позволит перераспределить ранее запланированные денежные средства на покупку тахографов на финансирование выпадающих доходов перевозчиков.