Белгородские депутаты приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 19%

ТАСС, 13 декабря. Депутаты Белгородской областной думы на заседании в понедельник приняли бюджет региона на 2022 год с дефицитом в 26,9 млрд рублей, или более 19% к уровню доходов, запланированных в объеме 138 млрд рублей. Ко второму чтению доходы региональной казны выросли на 4,8 млрд рублей, расходы - на 8,2 млрд рублей, сообщил председатель комитета облдумы по бюджету, финансам и земельным отношениям Михаил Савченко.

Белгородские депутаты в ноябре 2021 года приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год с дефицитом около 18%. Доходы бюджета планировались на уровне 133,2 млрд рублей, расходы - 156,8 млрд рублей, дефицит бюджета - 23,6 млрд рублей.

"Доходы бюджета предполагается установить в размере 138 млрд руб., было [после принятия бюджета в первом чтении] - 133,2 млрд рублей, расходы бюджета составят 165 млрд рублей, было - 156,8 млрд рублей. Дефицит - 26,9 млрд рублей (более 19% к уровню доходов - прим. ТАСС), верхний предел госдолга запланирован на 1 января 2023 года в размере 24 млрд рублей", - сказал Савченко.

Около 60% в структуре источников доходов бюджета занимает налог на прибыль организаций. Около 90% расходов запланировано на реализацию 17 государственных программ. Одним из новых направлений в 2022 году станет финансирование областных программ по обеспечению жильем, на их реализацию планируется направить 2,9 млрд рублей, более 2,1 млрд рублей направят на жилье для многодетных, молодых семей, строительство и покупку жилья для детей-сирот.

"Предусмотрены в бюджете средства и на жилищную поддержку медицинских работников. В 2022 году планируют обеспечить жильем 79 медиков, а всего в течение четырех лет (с 2021 по 2024 год) будут предоставлены 300 квартир. На эти цели направят 1 млрд 081 млн рублей", - добавили в пресс-службе областной думы.

Ко второму чтению также принято решение увеличить расходы на здравоохранение на 3 млрд рублей, 2,3 млрд рублей из них - на оснащение оборудованием и содержание инфекционных центров для оказания помощи пациентам с коронавирусом.