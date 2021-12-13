Завод по производству колесных дисков откроют в ОЭЗ в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Завод по производству легкосплавных литых колесных дисков, стоимостью 2,7 млрд рублей, откроют в особой экономической зоне - "Красноярской технологической долине". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона в понедельник.

Компания "Сибирские алюминиевые диски", инвестор строительства завода, стала вторым резидентом ОЭЗ. В октябре этого года было объявлено, что в Красноярской технологической зоне компания "Хенкон Сибирь" построит машиностроительный комплекс стоимостью 900 млн рублей.

"Общий объем инвестиций по проекту заявлен порядка 2,7 млрд рублей. Проектная мощность завода составит до 1,5 млн колес в год в 2025 году. Помещения для производства и размещения административно-бытовых служб предприятия займут около 32 тысяч кв. метров", - говорится в сообщении.

Планируется, что будет создано порядка 450 новых рабочих мест, из них 60 будут отобраны из молодых специалистов, окончивших вузы региона. Мощности нового завода нацелены прежде всего на удовлетворение потребностей первичного рынка.

Согласно информации базы данных СПАРК, 100 % ООО "Сибирские алюминиевые диски" принадлежит компании "Русал".

О долине

Компания "Русал" и правительство Красноярского края уже подписали соглашение об открытии ОЭЗ "Красноярская технологическая долина", которое реализуется в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь". Вокруг крупных предприятий - Красноярского алюминиевого завода и Богучанского алюминиевого завода - предполагается создать комплекс перерабатывающих производств, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край в рамках единой экономической зоны, был инициирован в конце 2017 года. 27 марта 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Объем инвестиций в проект до 2027 года оценивается в сумму 2 трлн рублей.