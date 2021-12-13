МКБ выделит Росатому 2,6 млрд рублей на проекты цифровой трансформации

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Московский кредитный банк (МКБ) заключил договор на предоставление пяти невозобновляемых кредитных линий с АО "Атомэнергопром" (компания, консолидирующая гражданские активы атомной отрасли, входит в состав госкорпорации "Росатом") на сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МКБ.

Как сообщается, кредитные средства будут направлены на финансирование проектов по цифровой трансформации в рамках программы субсидирования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Цель проектов - повышение безопасности ядерных объектов и эффективности управления атомной отраслью, а также внедрение российских IT-решений.

"В госкорпорации "Росатом" с 2018 года реализуется отраслевая стратегическая программа цифровой трансформации "Единая цифровая стратегия". Одной из ее целей является обеспечение технологической независимости атомной отрасли. Отраслевые проекты по направлениям цифрового документооборота, финансовых систем, цифровой прослеживаемости материальных потоков соответствуют требованиям для получения льготного кредитования. Думаем, это первая волна наших проектов, для реализации которых привлекается субсидированное финансирование", - приводятся в сообщении слова директора по информационным технологиям Росатома Евгения Абакумова.

Минцифры России оказывает меры поддержки российским организациям, реализующим проекты по цифровой трансформации и внедряющим IT-решения, посредством предоставления льготных (субсидированных) кредитов и факторинга через уполномоченные банки. Получателями субсидии являются системно значимые кредитные организации и иные юридические лица, которые имеют право осуществлять банковские операции и предоставлять кредиты, успешно прошедшие отбор и признанные уполномоченными банками. Уполномоченные банки предоставляют кредиты российским компаниям по льготной ставке 1-5%. Максимальный объем кредита на проект составляет 5 млрд рублей, на программу (комплекс проектов) - 10 млрд рублей. Льготное кредитование заемщиков предусматривается до конца 2024 года.