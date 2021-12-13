Россельхознадзор ограничил ввоз птицы с некоторых территорий Германии и Чехии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц территорий Германии и Чехии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по гриппу птиц в Германии и Чехии Россельхознадзор предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации. Для обеспечения биологической безопасности страны ведомство вводит временные ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий данных стран", - сообщили в Россельхознадзоре.

Так, с 10 декабря 2021 года служба ввела временный запрет на ввоз в Россию указанной продукции из районов Харбург (федеральная земля Нижняя Саксония), Альтенбург (федеральная земля Тюрингия) и федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Германии. Кроме того, с аналогичной даты поставки живой птицы и продуктов птицеводства запрещены из Южно-Моравского и Либерецкого края Чехии.

Под ограничения подпали живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.