Экспорт зерна из России с начала сельхозгода снизился на 26,7%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экспорт зерна из РФ с начала 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) снизился на 26,7% и составил 19,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным ФТС России (без учета экспорта в страны ЕАЭС за ноябрь - декабрь и в 4 страны за октябрь - декабрь) на 9 декабря 2021 года в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 19,6 млн тонн, что на 26,7% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (26,8 млн тонн)", - сообщили в министерстве.

По данным Минсельхоза, объем экспорта пшеницы за сезон составил 16,7 млн тонн (на 25,4% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя - 2,1 млн тонн (снижение на 37%), кукурузы - 0,7 млн тонн (снижение на 25,6%).

Минсельхоз России оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году в 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало, однако, по данным Центра оценки качества зерна, экспорт этой культуры может составить 37 млн тонн. Экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.