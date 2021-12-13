Аналитики "Совэкона" повысили прогноз урожая пшеницы в России до 75,4 млн тонн

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Аналитическая компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, повысили прогноз урожая пшеницы в России в 2021 году на 0,1 млн тонн, до 75,4 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совэкон" повысил прогноз урожая пшеницы в России на 2021 год на 0,1 млн тонн, до 75,4 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, пересмотр связан с тем, что хорошие погодные условия во второй половине лета помогли Сибири собрать самый высокий урожай за более чем десятилетие. В этом году в регионе будет произведено 10,9 млн тонн пшеницы (рост на 12% по сравнению с 2020 годом), что является самым высоким показателем с 2009 годом (12,8 млн тонн).

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн. В 2021 году Минсельхоз ожидает урожай зерна в России на уровне 123 млн тонн.