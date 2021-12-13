ФАС проводит проверки компаний, занимающихся обращением ТКО в Кургане и Екатеринбурге

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ФАС России проводит проверки в отношении компаний, оказывающих услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов в Курганской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники ведомства проверяют три компании - регионального оператора ООО "Чистый город", а также двух региональных транспортировщиков ТКО: ООО "Компания "Экосистема" и ООО "Транссервис", - говорится в пресс-релизе ФАС.

В антимонопольном регуляторе уточняют, что имеющиеся в распоряжении ФАС материалы указывают на признаки сговоров на торгах при оказании услуг по транспортировке ТКО в двух этих областях. Общая сумма контрактов на данных торгах составила более 1,6 млрд рублей, уточняет пресс-служба ведомства.