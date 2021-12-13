{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС проводит проверки компаний, занимающихся обращением ТКО в Кургане и Екатеринбурге

В антимонопольной структуре полагают, что в двух регионах при оказании услуг по транспортировке мусора имели место признаки сговоров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ФАС России проводит проверки в отношении компаний, оказывающих услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов в Курганской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники ведомства проверяют три компании - регионального оператора ООО "Чистый город", а также двух региональных транспортировщиков ТКО: ООО "Компания "Экосистема" и ООО "Транссервис", - говорится в пресс-релизе ФАС.

В антимонопольном регуляторе уточняют, что имеющиеся в распоряжении ФАС материалы указывают на признаки сговоров на торгах при оказании услуг по транспортировке ТКО в двух этих областях. Общая сумма контрактов на данных торгах составила более 1,6 млрд рублей, уточняет пресс-служба ведомства.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская область
Нижегородские власти рассчитывают получить еще 96 млрд рублей инфраструктурных кредитов
Общая заявка на все проекты у нас составляет 104,5 млрд рублей
Читать полностью