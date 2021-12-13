Российские индексы по итогам торгов потеряли почти 4%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели резко просел на фоне очередного витка геополитической напряженности. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи просел на 3,77% - до 3618,31 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,98%, до 1548,09 пункта.

Доллар на 18:55 мск вырос на 0,26%, - до 73,64 руб., евро - на 0,28%, до 83,04 руб.

"Министры иностранных дел стран G7 призвали РФ к деэскалации своих действий в отношении Украины, предупредив, что в противном случае Москва столкнется с "серьезными последствиями". Как обычно, в таких ситуациях наибольшие потери понесли тяжеловесные "голубые фишки", популярные у нерезидентов, такие как "Газпром", Сбербанк и другие", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Коррекция на развивающихся рынках также связана с предстоящим заседанием ФРС США - ожидается ускорение темпов сворачивания программы по покупке активов, указывает главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Кроме того, нефть демонстрировала ценовую неуверенность, несмотря на то, что ОПЕК в своем ежемесячном отчете повысила прогноз мирового спроса на нефть в первом квартале 2022 года. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день снизился на 0,37% и торгуется в районе $75 за баррель.

"Одним из факторов давления на черное золото стало укрепление доллара на валютном рынке, индекс DXY вышел к 96,3 пункта. Тревожит инвесторов и ситуация с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Власти Великобритании назвали темпы распространения омикрон "феноменальными", - добавляет Бахтин.

Корпоративный сектор

Среди лидеров падения снова находятся акции банковского сектора: обыкновенные акции Сбербанка (-5,00%), ВТБ (-5,13%), расписки TCS Group (-5,77%). Инвесторы опасаются, что бизнес банков может сильнее прочих пострадать в случае введения жестких санкций в отношении РФ, поясняет аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Также падали акции:VK (-6,81%), обыкновенные акции "Россетей" (-6,05%) и "Алросы" (-5,56%). В индексе Мосбиржи выросли только привилегированные акции "Транснефти" (+0,1%), уточняет эксперт.

Рынок 14 декабря

Во вторник, 14 декабря, на российском рынке возможен отскок после эмоциональной волны продаж, инвесторы могут перейти к покупкам подешевевших активов, считает Бахтин. Вместе с тем общий фон, в частности, ожидания итогов заседаний ФРС и ЕЦБ, может сдерживать активность покупателей, добавляет эксперт.

Цены на нефть могут реагировать на публикацию ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. Из важной экономической статистики эксперты отмечают октябрьские объемы промышленного производства в еврозоне и ноябрьский индекс цен производителей (PPI) США.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 14 декабря может формироваться в пределах 3600-3700 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 73-74,2 руб.