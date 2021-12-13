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Индекс Мосбиржи упал ниже 3 600 пунктов впервые с 4 мая

Индекс Мосбиржи упал ниже 3 600 пунктов впервые с 4 мая - данные торгов.

Эквадор объявил форс-мажор по контрактам на поставки нефти
Такое решение принято из-за приостановки прокачки нефти по Трансэквадорской нефтепроводной системе и нефтепроводу тяжелой сырой нефти вследствие эрозии почвы
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