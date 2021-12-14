Премьеры стран Вишеградской группы поддержали Макрона в вопросе атомной энергетики в ЕС

ПРАГА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьеры стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) на состоявшейся в понедельник вечером в Будапеште встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поддержали его в вопросе развития атомной энергетики в Евросоюзе, в котором Париж будет председательствовать в первой половине 2022 года. Об этом сообщило Словацкое радио.

По данным источника, премьер Словакии Эдуард Хегер и и.о. председателя кабмина Чехии Андрей Бабиш выразили особую заинтересованность своих государств в развитии атомной энергетики. Сообщается, что Братислава, Прага и Париж рассматривают АЭС как один из наиболее перспективных источников получения энергии в странах Европы.

Как передает Словацкое радио, Хегер и Макрон на состоявшихся двусторонних переговорах обсудили проблему борьбы с практикой отмывания "грязных" денег, которая, в частности, остро стоит в Словакии. По данным источника, этот вопрос будет рассмотрен и на последующей встрече премьеров Вишеградской группы.

Кроме того, Хегер и Макрон говорили об усилении защиты журналистов. Как сообщается, данную тему они намерены повысить до европейского уровня, чтобы обеспечить сотрудникам СМИ максимально безопасные условия для качественного выполнения профессиональных обязанностей.