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Премьеры стран Вишеградской группы поддержали Макрона в вопросе атомной энергетики в ЕС

Братислава, Прага и Париж рассматривают АЭС как один из наиболее перспективных источников получения энергии в странах Европы

ПРАГА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьеры стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) на состоявшейся в понедельник вечером в Будапеште встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поддержали его в вопросе развития атомной энергетики в Евросоюзе, в котором Париж будет председательствовать в первой половине 2022 года. Об этом сообщило Словацкое радио.

По данным источника, премьер Словакии Эдуард Хегер и и.о. председателя кабмина Чехии Андрей Бабиш выразили особую заинтересованность своих государств в развитии атомной энергетики. Сообщается, что Братислава, Прага и Париж рассматривают АЭС как один из наиболее перспективных источников получения энергии в странах Европы.

Как передает Словацкое радио, Хегер и Макрон на состоявшихся двусторонних переговорах обсудили проблему борьбы с практикой отмывания "грязных" денег, которая, в частности, остро стоит в Словакии. По данным источника, этот вопрос будет рассмотрен и на последующей встрече премьеров Вишеградской группы.

Кроме того, Хегер и Макрон говорили об усилении защиты журналистов. Как сообщается, данную тему они намерены повысить до европейского уровня, чтобы обеспечить сотрудникам СМИ максимально безопасные условия для качественного выполнения профессиональных обязанностей.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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