MGM Resorts продаст отель в Лас-Вегасе более чем за $1 млрд

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Американская компания MGM Resorts, владеющая сетью гостиниц и казино, объявила о продаже своего отеля "Мираж" (The Mirage Hotel & Casino), расположенного в Лас-Вегасе (штат Невада), компании Hard Rock International (владеет сетью кафе "Хард рок", а также курортами).

"MGM Resorts объявляет о достижении соглашения с компанией Hard Rock International о продаже отеля и казино The Mirage за $1,075 млрд <...>", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой компании.

По словам главного исполнительного директора MGM Resorts Уильяма Хорнбакла, эта сделка является "важной вехой для компании и для Лас-Вегаса [в целом]". В MGM Resorts ожидают, что чистые денежные поступления от продажи курорта после уплаты налогов составят приблизительно $815 млн.

Кроме того, согласно условиям сделки, MGM Resorts сохранит за собой название и сам бренд The Mirage, заключив с Hard Rock безвозмездный лицензионный договор на максимальный срок в три года, пока завершается разработка плана по ребрендингу этого отеля.

Расположенный на Стрипе (участок на бульваре Лас-Вегас, где находятся крупнейшие казино города) "Мираж" открылся для посетителей в 1989 году и был куплен MGM Resorts 11-ю годами позднее. Популярность ему принесли 27-метровый искусственный вулкан и динамические развлекательные мероприятия.