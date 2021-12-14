МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. АФК "Система" увеличила эффективную долю владения в "Биннофарм групп" до 75,3%. Об этом говорится в сообщении АФК "Система".

"ПАО АФК "Система" сообщает, что его дочерняя компания - ООО "Система телеком активы" - реализовала свое право по приобретению принадлежащих банку VTB Bank (Europe) SE акций компании Sinocom Investments Limited, владеющей акциями Ristango Holding Limited (владелец 100% уставного капитала "Биннофарм групп"), на сумму 9,06 млрд рублей. В результате сделки эффективная доля корпорации в "Биннофарм групп" увеличилась до 75,3%", - отмечается в сообщении.

В АФК "Система" не раскрывают размер эффективной доли, выкупленной у ВТБ. Близкий к корпорации источник отметил, что доля банка была выкуплена по цене, зафиксированной еще в 2019 году. "Сейчас актив стоит в 2,5-3 раза дороже", - уточнил источник.

Ранее ВТБ выступил финансовым партнером АФК "Система" для приобретения активов в фармацевтической отрасли. В результате этого партнерства "Биннофарм групп" стал одним из крупнейших российских производителей лекарственных препаратов, консолидировав 88,6% ПАО "Синтез", 100% АО "Биоком", 95,4% АО "Алиум", а также 75% АО "Биннофарм".

28 июля 2021 года группа реализовала свое право и выкупила принадлежащие банку ВТБ акции Ristango Holding Limited на сумму 6,7 млрд рублей.

Таким образом, АФК "Система" стала крупнейшим акционером Ristango Holding Limited и "Биннофарм групп", соответственно, с эффективной долей 75,3%. Доля консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%, "ВТБ капитала" в лице Nevsky Property Investments Limited - 11,2%. Оставшийся 1% акций Ristango Holding Limited принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

О компаниях

"Биннофарм групп" - одна из крупнейших российских фармацевтических компаний, объединяющая пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ПАО "Синтез" (г. Курган), АО "Биоком" (г. Ставрополь). Компания производит широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп.

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.