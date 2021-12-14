АФК "Система" и южнокорейская KT Corp. будут сотрудничать в сфере превентивной медицины

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "АФК" Система и южнокорейская компания KT Corporation подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и высоких технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АФК "Система".

"ПАО АФК "Система", публичная российская инвестиционная компания, и KT Corporation, крупнейший южнокорейский провайдер цифровых услуг, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и высоких технологий", - говорится в сообщении.

Компании будут взаимодействовать по проекту создания в РФ инновационных диагностических медцентров, специализирующихся на лабораторной диагностике и проведении комплексных обследований организма. Кроме того, соглашение предусматривает объединение усилий в строительстве дата-центра в России.

"Группа АФК "Система" накопила обширные компетенции в области здравоохранения и высоких технологий. Подписанное соглашение создает широкие возможности для объединения уникального опыта и передовых технологий партнеров из Кореи с компетенциями и знанием местного рынка компаний Группы АФК "Система". Мы уверены, что это сотрудничество позволит внести существенный вклад в развитие превентивной медицины и цифровой инфраструктуры в России", - приводятся в сообщении слова председатель совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

По словам генерального директора KT Corporation Ку Хен Мо, соглашение создаст возможности для реализации синергий от совместной работы двух компаний. "Мы надеемся, что строительство диагностического центра и дата-центра позволит KT Corporation внести свой вклад в экономическое развитие России и улучшить качество жизни российских граждан", - добавил он.