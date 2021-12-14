ФАС упростит выбор страховой организации для граждан

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует изменить правила допуска страховых организаций к страхованию рисков заемщиков, банки смогут устанавливать уровень кредитного рейтинга для компаний-страховщиков рисков физлиц. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

"Ведомство доработало предложения по изменению Общих исключений в отношении соглашений между кредитными и страховыми организациями с учетом мнения банковского и страхового сообщества. В частности, предполагается, что банки будут принимать полисы страховщиков, имеющих уровень кредитного рейтинга, определенный постановлением правительства РФ", - информирует ФАС. В ближайшее время документ будет направлен на межведомственное согласование.

Использование кредитного рейтинга в указанном случае, как отмечает ФАС, лишит банки возможности навязывать клиентам услуги конкретного страховщика. Кредитные организации также не смогут представлять неточную информацию о возможности заключения договора с тем или иным страховщиком, так как информация о кредитном рейтинге общедоступна.

После утверждения нововведений заемщики смогут выбирать подходящее под требования банка к страховой услуге и наиболее приемлемое для себя предложение страховщика с необходимым уровнем кредитного рейтинга.

Страховщики, уровень кредитного рейтинга которых ниже установленного или не имеющие его, тоже смогут предложить заемщикам свои услуги. ФАС сообщает, что для этого необходимо будет пройти через действующие в банках процедуры проверки финансовой устойчивости и платежеспособности.

Также предлагается закрепить в Общих исключениях обязанность банков обеспечивать заемщику возможность менять страховую компанию без изменения условий кредитного договора при соблюдении определенных условий, а также распространить требования Общих исключений на договоры "коллективного страхования".