Utair в январе начнет выполнять рейсы из Сургута в Курган

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в январе 2022 года начнет полеты из крупнейшего аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута в Курган (Курганская область). Они будут выполняться два раза в неделю, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Сургут, сейчас прямых рейсов в Курган нет.

"С 10 января в расписании Utair новый рейс: Сургут - Курган. Полеты по понедельникам и пятницам выполняются на среднемагистральных ATR 72 вместимостью 70 пассажиров", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость билетов составит от 1,1 тыс. рублей, вылет из Сургута - в 01:30, из Кургана - в 04:55. Всего Utair выполняет из Сургута 17 рейсов, в частности в Барнаул, Екатеринбург, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Сочи, Уфу. "Мы реализуем в ХМАО уникальную схему перелетов, связывая труднодоступные города округа с Сургутом, откуда выполняем прямые рейсы в регионы России и за рубеж. За 10 месяцев этого года более 70% пассажиров аэропорта Сургута летали рейсами Utair", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).