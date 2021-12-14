Группа "Тинькофф" намерена развивать открытую экосистему

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Группа "Тинькофф" будет развивать открытую экосистему и готова обсуждать проекты по интеграции с партнерами . Об этом заявил председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк в ходе конференции "Финтех", организованной изданием "Ведомости".

"Мы как "Тинькофф" склоняемся к тому, чтобы развивать открытую экосистему, экосистему, потому что в этой ситуации можно прийти к win-win ситуации", - сказал Близнюк в своем выступлении. "Всех партнеров приглашаю, предлагайте нам ваши продукты, будем обсуждать нашу интеграцию", - добавил он.

При этом глава Близнюк отметил, что ничего плохого в закрытых экосистемах нет, но при условии, когда рынок фрагментирован. "А когда закрытая экосистема на 70-80% рынка, то, конечно, мне кажется, это ведет к какой-то некоей деградации сервисов внутри экосистемы", - сказал Близнюк.

О группе

Группа "Тинькофф" (TCS Group) основана в 2006 г. предпринимателем Олегом Тиньковым, бумаги компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

В состав TCS Group входят банк, виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф образование".

Группа развивает экосистему, предоставляющую клиентам финансовые и лайфстайл-услуги.