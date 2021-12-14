Липецкие аграрии в 2021 году собрали на треть больше ягод и яблок, чем в прошлом

ЛИПЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Липецкие аграрии в 2021 году собрали на треть больше ягод и яблок, чем в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В этом году выращен рекордный урожай плодово-ягодной продукции - свыше 74 тыс. тонн - это на 35,5% превышает показатель прошлого года", - сказал Артамонов. Он пояснил, что большая часть такого объема приходится на яблоки, которых в нынешнем году собрали более 72 тыс. тонн, превысив показатель прошлого года на 36%. Увеличился в 2021 году и сбор ягод - их было получено 1,4 тыс. тонн против 1,3 тыс. тонн в 2020 году.

"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, мы уделяем большое внимание развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе", - отметил Артамонов. Он убежден, что главную роль в процессах развития отрасли играет внедрение современных технологий.

Что же касается роста объемов сбора, то он, по словам главы региона, был обеспечен, прежде всего, за счет высоких темпов закладки современных интенсивных садов. "На 1 января этого года общая площадь многолетних насаждений в регионе составляла 6,5 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа - 2,3 тыс. га", - продолжил Артамонов. Он особо подчеркнул тот факт, что свыше 2 тыс. из них заложили в последние восемь лет.

По данным пресс-службы областной администрации, общая площадь садов в плодоносящем возрасте составляет сейчас 4,2 тыс. га. "В 2021 году было заложено еще 400 га многолетних насаждений, из которых 380 га - это сады интенсивного типа, причем сбор плодов с 1 га в интенсивном саду превышает сбор с обычного в пять-семь раз", - заметили в пресс-службе.

В этой связи здесь также напомнили, что в регионе продолжают действовать меры господдержки для производителей, включающие в себя субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. "С 2013 по 2020 год на эти цели из федерального и областного бюджетов липецкие аграрии получили 1,3 млрд рублей, в текущем году на закладку и уход за многолетними насаждениями уже выделено более 280 млн рублей", - сказали в пресс-службе.