Международный комитет по защите прав бизнеса планируют создать в ближайшее время

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Международный комитет по защите прав предпринимателей, в который войдут представители отраслевых ассоциаций и экспертных сообществ, планируется создать в ближайшее время. Об этом заявил во вторник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, создание комитета прописано в "Ташкентской декларации о сотрудничестве между уполномоченными по защите прав предпринимателей Европы и Азии". Документ подпишут во вторник бизнес-омбудсмены России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Грузии, Украины, Республики Корея и Польши в рамках первого международного форума "Укрепление межрегионального сотрудничества и добропорядочности в сфере бизнеса" в Ташкенте.

"Самое главное, что вытекает из этого документа: мы все должны объединять усилия по координации действий, изучению лучших практик друг друга. Работать в таком консультативном варианте могут институты уполномоченного и другие организации, которые занимаются защитой прав предпринимателей - отраслевые союзы, экспертные центры и так далее. "Ташкентская декларация" - первое выражение нашего желания к такого рода работе. А дальше - это прописано в документе - мы хотим создать международный комитет по защите прав предпринимателей", - сказал Титов в кулуарах форума.

Он добавил, что это будет "следующим шагом по объединению усилий на уровне мирового сообщества в работе по защите прав предпринимателей".

Российский бизнес-омбудсмен также отметил, что у стран, представители которых подписывают декларацию, "могут быть различные интересы, подходы, но они все строят рыночную экономику - в этом все едины". "И для того, чтобы такая экономика строилась эффективно, развивалась быстро, мы все должны сегодня защищать права предпринимателей, бороться за их законные интересы. И мы должны делиться опытом, лучшими практиками", - добавил он.

Первый международный форум "Укрепление межрегионального сотрудничества и добропорядочности в сфере бизнеса" проходит в Ташкенте 14 декабря. Участники обсуждают практику защиты бизнеса, дополнительные механизмы взаимодействия между правозащитными организациями, а также основные механизмы поддержки предпринимательской деятельности в постпандемийный период.