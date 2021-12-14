ЦБ начал тестирование с банками платформы по оценке сомнительных операций

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Банк России начал тестирование с кредитными организациями платформы по оценке сомнительных операций и отмыванию денег "Знай своего клиента", говорится на сайте регулятора.

"Регулятор начнет доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры", - пояснили в ЦБ.

Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, в дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.

Согласно закону, на основании которого Банк России создает платформу "Знай своего клиента", всем клиентам банков - российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям - будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.

По мнению ЦБ, запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций.