"Роснефть" выиграла аукцион на участок Лемпинский-2 в ХМАО за 1,75 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" стала победителем аукциона на участок недр Лемпинский-2 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), участок расположен в зоне лицензионной деятельности "Роснефти". Итоговая сумма разового платежа за право пользования недрами на участке составила 1,75 млрд рублей при стартовом платеже в 1,595 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.

"Аукцион на Лемпинский-2: победитель ПАО "НК "Роснефть", стартовый платеж - 1 595 187 380 рублей, итоговый платеж - 1 754 706 118 рублей", - отметили в ведомстве.

Кроме "Роснефти" участие в аукционе принимало ее дочернее предприятие - "РН - Юганскнефтегаз".

Как следует из пояснительной документации к проведению аукциона, участок расположен на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 77 км к юго-западу от города Нефтеюганска. Он относится к Салымскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазоносной области.

В пределах границ участка действует лицензия на право пользования недрами Салымского участка, который разрабатывает "Роснефть" по лицензии, действующей до конца 2100 года. Лемпинский - 2 также граничит с участками Восточно-Шапшинский - 2, Приразломный, Северо-Салымский, Правдинский и поисковым участком Северо-Петелинский. С юго-восточной стороны Лемпинский - 2 граничит с участком Южно-Владигорский (недропользователь - ООО "ЮжноВладигорский").

Запасы нефти участка по категории В1 оцениваются в 6,263 млн тонн, по категории В2 - 8,685 млн тонн, по категории Д1 - 11,9 млн тонн. Площадь участка недр составляет 1 640 кв км.