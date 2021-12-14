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Центр по развитию минерально-сырьевого комплекса начнет работать в Татарстане

Его создадут на базе Альметьевского государственного нефтяного института, учреждение будет заниматься подготовкой кадров для горной промышленности

ТАСС, 14 декабря. Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса будет создан в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана во вторник.

"Соглашение об этом было подписано сегодня в Санкт-Петербургском горном университете. Центр будет базироваться в Альметьевском государственном нефтяном институте", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что основными задачами центра будет подготовка кадров для горной промышленности, содействие созданию единой системы международной профессиональной сертификации инженерных кадров, возможность для повышения квалификации специалистов и научных кадров.

Также центр будет работать над распространением достижений по всем направлениям развития минерально-сырьевого комплекса, развитием экологически чистых технологий ведения горных работ и так далее.

Как сообщает пресс-служба компании "Татнефть", документы подписали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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