Центр по развитию минерально-сырьевого комплекса начнет работать в Татарстане

ТАСС, 14 декабря. Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса будет создан в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана во вторник.

"Соглашение об этом было подписано сегодня в Санкт-Петербургском горном университете. Центр будет базироваться в Альметьевском государственном нефтяном институте", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что основными задачами центра будет подготовка кадров для горной промышленности, содействие созданию единой системы международной профессиональной сертификации инженерных кадров, возможность для повышения квалификации специалистов и научных кадров.

Также центр будет работать над распространением достижений по всем направлениям развития минерально-сырьевого комплекса, развитием экологически чистых технологий ведения горных работ и так далее.

Как сообщает пресс-служба компании "Татнефть", документы подписали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.