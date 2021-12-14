Госдума ввела штрафы до 1 млн рублей за недостоверные данные о разливах нефти

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о введении крупных административных штрафов за отсутствие плана предупреждения и ликвидации разлива нефти, а также за предоставление властям недостоверных данных о таких инцидентах.

Штрафы вводятся за "представление на согласование планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащих заведомо недостоверные сведения", за отсутствие системы связи и оповещения о разливах нефти и нефтепродуктов или же финансового обеспечения для проведения спасательных работ.

Для должностных лиц может быть назначен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении для должностных лиц предусмотрены штрафы до 30-60 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 60-80 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300-500 тыс. рублей. При этом для индивидуальных предпринимателей и юрлиц также предусматривается возможность приостановки деятельности на срок до 90 суток.

Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов или же оповещение без представления необходимых сведений, представление заведомо недостоверных данных для должностных лиц повлечет штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушение было допущено во второй раз, то для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с возможностью приостановки работы на 90 суток, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей с возможной приостановкой деятельности на 90 суток.

Граждане за невыполнение в установленный срок предписаний органов экологического надзора могут получить штраф до 20 тыс. рублей, должностные лица - до 50 тыс. рублей, юридические лица - до 200 тыс. рублей. Как и в предыдущих случаях, повторное правонарушение повлечет повышение штрафов. Для граждан максимальный штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей с дисквалификацией до трех лет, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.