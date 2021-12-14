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Минфин 15 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам предложат ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года объемом 30 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года объемом 20 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 15 декабря аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года объемом 30 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года объемом 20 млрд рублей.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.

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