Жителям Волгоградской области увеличат помощь на газификацию до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сумму компенсации за газификацию домов для некоторых категорий жителей Волгоградской области увеличат до 50 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Мы принимаем решение в три раза увеличить объем поддержки - с 17,7 до 50 тыс. рублей - для того, чтобы максимально помочь людям приобрести оборудование и газифицировать свои дома. Это будет существенная поддержка для тех, у кого сложные возможности для газификации своих домов, для многодетных. В основном это касается людей, проживающих в сельской местности, семей с малыми доходами, жителей с ограниченными возможностями здоровья, старшего возраста, ветеранского сообщества", - заявил во время рабочей поездки в один из районов области глава региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в сообщении.

Проект закона об увеличении суммы компенсации внесен на рассмотрение депутатов областной думы. На эти деньги, как планируют законодатели, люди смогут приобрести, например, газовый котел и плиту. Согласно президентской программе догазификации, до границ земельного участка голубое топливо будет подведено бесплатно в уже газифицированных населенных пунктах.

Во время поездки по Новониколаевскому району Бочаров также проверил, как идут работы на автомагистрали "Куликовкий - Хоперский - Верхнекардаильский - Новониколаевск", которая соединяет 12 населенных пунктов с поселком Новониколаевский, а также обеспечивает выезд на федеральную трассу М-6 "Каспий". Там уже обновили 9,5 км дороги, а в 2022-2024 годах планируется отремонтировать еще свыше 30 км. Губернатор посетил также построенный детский сад на 144 места и модернизированный дом культуры.