Шадаев: страховщики должны в электронном виде принимать заявления на возмещение ущерба

МОСКВА, 14 декабря./ТАСС/. Минцифры РФ предлагает обязать страховые компании принимать заявления на возмещение ущерба по европротоколу в электронном виде. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Технически мы готовы, но, к сожалению, у нас есть одна сложность, которую мы обсуждали сегодня с Эльвирой Сахипзадовной [Набиуллиной], нам нужно законодательно урегулировать, чтобы этот сервис "полетел", как говорится, нам нужно законодательно внести изменения и обязать страховые компании принимать в электронном виде заявления о возмещении ущерба. Потому что сейчас у нас, фактически, оформить европротокол можно в электронном виде, а бумажное заявление надо все равно в страховую компанию принести", - пояснил Шадаев.

Министр добавил, что внедрение цифровых сервисов для автомобилистов потребует оснащения инспекторов ГИБДД современными защищенными планшетами. "Это позволит также решить вопрос оформления протоколов прямо на месте при совершении нарушения, снизить трудоемкость, ускорить процесс оформления таких нарушений - сразу в цифровом виде. Мы совместно с МВД прорабатываем источники и объем необходимого финансирования для оснащения всех инспекторов ГИБДД такими планшетами. Уверен, что необходимые решения будут в ближайшее время найдены", - отметил Шадаев.

9 сентября МВД России и Минцифры начали тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто", оно доступно в App Store и Google Play. В МВД отмечали, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. В течение этого времени сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.