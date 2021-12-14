Россия и Египет намерены создать свободную логистическую зону для хранения зерна

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Россия и Египет планируют создать свободную логистическую зону для хранения зерна. Об этом сообщило во вторник министерство снабжения и внутренней торговли арабской республики на своей официальной странице в Facebook по итогам прошедших в Каире переговоров министра Али аль-Мусельхи с российской делегацией во главе с замминистра сельского хозяйства Сергеем Левиным.

По словам официального представителя ведомства Ахмеда Камаля, на переговорах в Каире обсуждался вопрос о создании свободной логистической зоны для хранения пшеницы в Египте. "На начальном этапе египетские элеваторы смогут принять до 1 млн тонн зерна в год", - сказал он и пояснил, что "это будет способствовать максимальному увеличению стратегических запасов пшеницы Египта и снижению стоимости доставки", а также будет отвечать интересам некоторых соседних государств.

В этом контексте стороны обсудили возможность создания совместной компании по торговле зерном, деятельность которой, убеждены в Каире, будет идти во благо обеспечения продовольственной безопасности Египта и ряда соседних арабских и африканских стран. Кроме того, поднимался также вопрос о партнерстве в сфере создания резервуаров для хранения пищевых масел.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире и лидером по закупкам российского зерна, объемы поставок которого достигли в этом году 8,2 млн тонн.