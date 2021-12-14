Первое заседание международного комитета по защите прав бизнеса пройдет весной 2022 года

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Первое заседание нового международного комитета по защите прав предпринимателей пройдет в апреле-мае 2022 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Создание комитета предполагает "Ташкентская декларация о сотрудничестве между уполномоченными по защите прав предпринимателей Европы и Азии", которую сегодня подписали в Ташкенте бизнес-омбудсмены России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Республики Корея и Польши.

"С сегодняшнего дня рабочая группа начинает работать по формированию комитета. Мы надеемся, что в него войдут не только бизнес-омбудсмены. Не во всех странах создан этот институт, но проблемы защиты предпринимателей существуют практически везде, просто этой функцией занимаются другие институты - союзы предпринимателей, торгово-промышленные палаты, специальные экспертные организации. Поэтому мы будем предлагать всем, кого эта тема интересует, войти в новую структуру. И надеемся, что в апреле-мае мы сможем провести первое задание комитета", - отметил Титов.

По его словам, комитет в первую очередь будет вырабатывать лучшие практики по борьбе с последствиями пандемии коронавируса для бизнеса.

Помимо этого, как заметил Титов, в мире появляются "новые формы давления на бизнес, и есть лишь слабое понимае, как с ними бороться". Например, это атаки в интернете, в частности, обрушение сервисов или сайтов компаний, после которого идет вымогательство денег за восстановление. "В этой связи необходимо наладить серьезное международное сотрудничество, создать, может, центры противодействия хакерским атакам на бизнес", - добавил Титов, выразив надежду, что эта тема будет обсуждаться в рамках комитета в числе приоритетных.