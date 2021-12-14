Правительство Украины из-за дефицита угля намерено перевести ТЭС и ТЭЦ на газ

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) при необходимости переведут на работу со 100% использованием газа. Об этом говорится в проекте постановления, копия которого есть в распоряжении украинского издания "Экономическая правда".

"Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточной деятельности ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа", - говорится в проекте постановления, опубликованном во вторник.

Такой сценарий прорабатывается по причине критически низких запасов угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Согласно документу, проработать вопрос должны министерство энергетики, национальная комиссия по тарифам, компания "Укрэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины". По какой цене "Нафтогаз" могут обязать поставлять топливо на электростанции - пока неизвестно.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. По данным "Укрэнерго", по состоянию на 14 декабря на складах украинских ТЭС находится 459 тыс. тонн угля - вдвое меньше гарантированных запасов. При этом ни на одной ТЭС на Украине не выполняются минимальные требования к запасам угля. На прошлой неделе "Укрэнерго" сообщила, что дефицит угля привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ Украины. В воскресенье сообщалось, что Украина резко сократила импорт электроэнергии из Белоруссии, до 60 МВт, по сравнению с субботой, когда пиковые поставки достигали в некоторые часы максимально возможных 900 МВт.