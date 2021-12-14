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Цена газа в Европе превысила $1450 за 1 тыс. куб. м впервые с октября

На открытии торгов индекс TTF взлетел выше $1400 за 1 тыс. куб. м, однако затем опускался ниже $1350 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 14 декабря. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник преодолела отметку $1450 за 1 тыс. куб. м впервые с октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:58 мск достигла $1456 за 1 тыс. куб. м, или 125 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Утром на открытии торгов индекс TTF взлетел выше $1400 за 1 тыс. куб. м, однако затем опускался ниже $1350 за 1 тыс. куб. м.

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