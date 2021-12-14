"Газпром" сменил главу крупнейшей добывающей дочки

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новым генеральным директором 100-процентной дочки "Газпрома", компании "Газпром добыча Ямбург", станет Андрей Касьяненко, проработавший в структуре холдинга около 17 лет.

Олег Арно, ранее возглавлявший "Газпром добыча Ямбург", освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, отмечается в сообщении "Газпрома".

Производственные мощности компании позволяют добывать около 180 млрд куб. м газа и более 5 млн тонн газового конденсата ежегодно, это крупнейшая добывающая "дочка" "Газпрома".

Касьяненко родился в 1978 году. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Кандидат технических наук.