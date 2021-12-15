Киев ожидает от Всемирного банка €300 млн на повышение энергоэффективности

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк рассмотрит предоставление Украине транш в размере €300 млн на повышение энергоэффективности. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Хорошая новость - уже 17 декабря Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине €300 млн в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", - написала Свириденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, средства пойдут на термомодернизацию жилья, что существенно снизит энергопотребление и расходы на энергоносители. Свириденко отметила, что уже в 2022 году планируется охватить до 5 тыс. многоквартирных домов по всей стране.

Она также сообщила, сейчас правительство Украины и Всемирный банк готовят "системный документ о направлениях сотрудничества". "Речь идет о стратегии партнерства на 2022-2026 годы. В фокусе - экономическое развитие Украины, макрофинансовая устойчивость, внедрение электронного управления и цифровизации, расширение экспортных рынков и усиление конкурентоспособности украинских "зеленых" технологий", - рассказала Свириденко. По ее словам, ожидается реализация Всемирным банком инвестиционных проектов в отраслях машиностроения, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства и строительства.